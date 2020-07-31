Пашинян и Фонд Сороса: не разлей вода

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В опубликованном несколько дней назад интервью РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался по поводу наделавшего шуму в Армении поста Маргариты Симоньян в соцсетях. Некоторые наблюдатели назвали неожиданным решение премьер-министра по сути инициировать целое интервью по этому поводу. Очевидно, реплика главного редактора МИА "Россия сегодня" не на шутку разгневала Пашиняна. В том, что же именно так разозлило главу армянского правительства, разбирается "Газета.Ru".

Реплика главреда МИА "Россия сегодня" прозвучала на фоне нового обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Новый раунд противостояния уже стоил двух десятков жизней. В этом смысле понятен общий тон поста Маргариты Симоньян к официальному Еревану, который собственно и начал конфликт: "Остановитесь! Просто остановитесь, пока не поздно".

Напомним, что Симоньян обратилась "к армянской власти; именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь".

Пост Симоньян

"Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне? Армяне - честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как... В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим "российским друзьям". Потому что это внутреннее дело Армении", - напомнила главный редактор МИА "Россия сегодня".

Она также охарактеризовала нынешние власти Армении как "горстку вопящих политиканов", готовых предать народные интересы ради "власти и мелкой личной мести".

Симоньян продолжила: "Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении. Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении. Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, - особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов - русских армян - и 'настоящих' - тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении".

Подытожила свой пост Симоньян риторическим вопросом о том, стоит ли, в таком случае, нынешнее обострение на границе с Азербайджаном также считать внутренним делом Армении?

Отвечая на претензии относительно деятельности НКО, Пашинян заявил, что они начали работать до его прихода к власти. "Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?" - отметил премьер в интервью РБК.

На самом деле

Пашинян пытается выставить дело так, что Ереван после развала Советского Союза был не слишком-то и лоялен России. Вместе с тем хорошо известно, что главные должности во власти при Пашиняне стали занимать именно выходцы из поддерживаемых Джорджом Соросом НКО. Факты здесь говорят сами за себя. Да и на улицы "за Пашиняна" выходило много тех, кто настроен именно прозападно.

"Газета.Ru" уже писала, к примеру, о бывшем координаторе избирательных программ организации Transparency International Армене Григоряне, который был назначен на должность главы Совета национальной безопасности, и уже бывшем начальнике Государственной контрольной службы Давиде Санасаряне, вышедшем из шинел прозападной партии "Наследие", возглавляемой американцем Раффи Ованнисяном. Именно Санасарян прославился тем, что забрасывал яйцами здание посольства РФ.

СМИ также писали, что брат начальника Специальной следственной службы Армении Сасуна Хачатряна - председатель совета правления Фонда Сороса.

А вот, например, комиссаром по вопросам диаспоры стал бывший мэр американского города Глейдленд Заре Синанян.

Как пишет "Спутник Армения", он известен известен как защитник прав ЛГБТ-сообщества, а в прошлом году за свою деятельность в этой сфере даже получил премию от американской общественной организации Equality Armenia, занимающейся гендерным просвещением и агитирующей за легализацию однополых браков в Армении.

"Люди Сороса" в окружении Пашиняна

Еще до того, как стало известно о назначении 27-летнего Рустама Бадасяна главой Минюста, в прессе активно циркулировали слухи о том, что Бадасян - протеже Ларисы Минасян, главы армянского отделения Фонда Сороса. Возможно, именно поэтому на Бадасяна было возложено тесное сотрудничество со специальным американским советником по борьбе с коррупцией, назначенным Госдепом.

Кроме того, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян в одном из телевизионных интервью заявил, что деятельность Сороса несет угрозу Армении.

Судя по всему, этого ему не простили - вскоре Ванецяна вынудили уйти с поста главы Службы, а вместо него назначили 29-летнего Аргишти Кярамяна, не проработавшего в спецслужбах ни дня. К слову, после "политического" назначения Карамяна наблюдается массовый отток профессиональных чекистов из данной структуры.

Также на днях стало известно, что Фонд Сороса выделил Армении 600 тысяч долларов на борьбу с COVID-19. Новость сама по себе позитивная, особенно на фоне проваленной под руководством Пашиняна работы по борьбе с распространением коронавируса. Но обращает на себя внимание и тот факт, что, наряду с Украиной, Армения стала чуть ли не единственной постсоветской страной, "удостоенной" подобной поддержки со стороны финансируемой миллиардером организации.

Стоит ли говорить и о других заметных тенденциях, которые наблюдаются в общественной жизни Армении с момента прихода Пашиняна к власти: скандальный законопроект, обеспечивающий выдавливание российских телеканалов из местной вещательной сети; закрытие последней русскоязычной передачи на Общественном телевидении; трансляция выступления Алексея Навального на государственном телеканале с привычными для него тезисами. Причем, произошло это непосредственно перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Выступающие с критикой участия Сороса и его структур в политической и общественной жизни Армении активисты организации "ВЕТО", подвергаются по сути репрессиям со стороны силовиков Пашиняна. В начале года учредитель "Вето" Нарек Малян и видный функционер оппозиционной партии "Адекват" Константин Тер-Накалян доставлялись в полицию за приписываемое им незаконное хранение и ношение оружия.

Эксперты также вспоминают и создаваемые Ереваном проблемы для российского бизнеса, о чем упоминал глава российского МИДа Сергей Лавров.

Таким образом, трудно сделать какой-то другой вывод, кроме того, что остается констатировать: нынешнее правительство Армении имеет очень теплые, дружественные контакты со структурами Джорджа Сороса.

Как пишет "Росбалт", в настоящее время он финансирует около 60 организаций под эгидой так называемого "Открытого общества" (признанного в РФ "нежелательной организацией"), охватывающих практически все сферы деятельности республики, включая масс-медиа, журналистские расследования, политисследования, молодежную политику, защиту прав человека, образование, науку и т. д.

С одной стороны, это не всегда плохо. Содействие Сороса оказалось весьма "кстати" в случае с помощью Армении в борьбе с коронавирусом после того, как Никол Пашинян провалил работу по соответствующему направлению и превратил страну в одного из мировых аутсайдеров по статистике заболевания и смертности на душу населения. Если же смотреть на ситуацию более глобально, то очевидная связка нынешнего руководства Армении с Фондом Сороса, России и ее национальным интересам ничего хорошего не сулит. И пост Маргариты Симоньян, а также ответ Пашиняна на него лишь обнажили эту реальность.