В Армении за сутки зарегистрировано 229 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 41 023, сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 12 августа, таких случаев было 40 794. Таким образом, суточный прирост составил 229.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 809 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 238 (плюс 4 за минувшие сутки).
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