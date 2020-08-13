В Армении за сутки зарегистрировано 229 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 41 023, сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 12 августа, таких случаев было 40 794. Таким образом, суточный прирост составил 229.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 809 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 238 (плюс 4 за минувшие сутки).