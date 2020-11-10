Террористическая организация АСАЛА принимает участие в погромах в Ереване (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В погромах, в которые переросли начавшиеся в Армении, в частности в Ереване, акции протеста принимают участие и члены террористической организации АСАЛА.

Как передает во вторник Trend, это можно наблюдать из кадров, распространенных в социальных сетях. Во время акции перед парламентом Армении замечен автомобиль с логотипом террористической организации на заднем лобовом стекле.

Также сообщается, в акции принимают участие лица в черных масках. Не исключается, что и эти люди являются членами АСАЛА.