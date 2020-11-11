БАКУ /Trend/ - "Президент" так называемого режима в Нагорном Карабахе Араик Арутюнян назвал армянский народ предателем.

Как передает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ, это случилось во время прямой трансляции Арутюняна на его странице в Facebook.

"Если кто-то и должен быть обвинен в государственной измене, то в этом можно обвинить весь армянский народ. Кто продал землю? Мы сделали это предательством вместе с нашим народом. Мы все сделали это вместе", - сказал Арутюнян.

(Редактор: Наталья Кочнева)