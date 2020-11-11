Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна

Внеочередное заседание парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна не состоялось, заявила оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Заседание парламента не состоялось, поскольку не был обеспечен кворум. На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание", - сказала Зограбян журналистам в среду.

Организаторы митинга с требованием отставки Пашиняна призвали участников демонстрации разойтись по домам и ждать развития событий.

"Завтра до ночи этот вопрос должен быть решен. Мы ждем", - заявил ранее представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.