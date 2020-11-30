Путин отказался встречаться с Пашиняном

БАКУ/Trend/ - Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию отменен, поскольку последнему не удалось добиться от российского руководства встречи на высшем уровне.

Как передает Trend, об этом пишут армянские СМИ.

"Все усилия Армении по организации двусторонней встречи Пашинян - Путин провалились. Глава протокольной службы премьер-министра республики отозван в Ереван", - отмечает издание.