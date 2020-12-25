Пашинян пригласил политические силы Армении на консультации по внеочередным выборам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил политические силы Армении для консультаций по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Об этом в пятницу он сделал запись на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.
"Приглашаю парламентские и заинтересованные непарламентские силы на консультации по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа", - написал глава армянского кабмина.
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