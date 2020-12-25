Пашинян пригласил политические силы Армении на консультации по внеочередным выборам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил политические силы Армении для консультаций по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Об этом в пятницу он сделал запись на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Приглашаю парламентские и заинтересованные непарламентские силы на консультации по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа", - написал глава армянского кабмина.