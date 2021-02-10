Политический кризис в Армении имел место ещё до начала освобождения Азербайджаном Карабаха – украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Политический кризис и довольно острые социальные проблемы имели место в Армении ещё до начала освобождения Азербайджаном Карабаха и других оккупированных территорий. Об этом сказал Trend украинский учёный, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко.

"Нынешний политический кризис в Армении связан, в частности, с тем, что определённые политические силы в стране пытаются обвинить армянское руководство в поражении в войне, а также в заключении соглашения с Азербайджаном. Хотя, как мне представляется, военное поражение Армении является результатом объективных процессов и связано с восстановлением международного правопорядка в регионе", – отметил он.

По мнению Мережко, в соблюдении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в первую очередь должна быть заинтересована Армения, независимо от того, кто там будет находиться у власти.

Что касается углубляющихся социально-экономических проблем в Армении, то по мнению эксперта, их преодоление должно лежать не в области реваншистских попыток снова развязать войну, а как раз наоборот – в укреплении мирных и экономически взаимовыгодных отношений с Азербайджаном.

"По моему, Армения сможет преодолеть внутренние социально-экономические проблемы лишь тогда, когда наладит действенные торгово-экономические связи с Азербайджаном, Турцией и другими странами региона", – подытожил Мережко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)