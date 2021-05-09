Вражда с турками - катастрофа не только для Армении, но и для всего региона - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Вражда с турками должна быть управляемой, в противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Мы должны оставить детям мирный, стабильный регион и вражда должна быть управляемой. В противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона", отметил он.