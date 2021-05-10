Парламент Армении повторно рассмотрит вопрос избрания нового премьера
БАКУ/Trend/ - Национальное собрание (парламент) Армении в понедельник на специальном заседании повторно рассмотрит вопрос избрания нового премьер-министра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В первый раз депутаты парламента 3 мая на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.
В случае если парламентарии и в этот раз не изберут нового главу кабмина, то законодательный орган республики будет распущен, а президент Армен Саркисян назначит дату новых выборов, которые, как ранее заявил Пашинян, состоятся 20 июня.
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