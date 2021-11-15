В Армении назначен новый министр обороны

БАКУ/Trend/ - Президент Армении Армен Саркисян освободил Аршака Карапетяна от должности министра обороны и по предложению премьер-министра назначил на этот пост Сурена Папикяна, передает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Еще одним указом Папикян освобожден от должности вице-премьера.