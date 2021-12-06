Youtube-канал VMedia: «Почему Армения боится делимитации границы с Азербайджаном?» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Youtube-канал VMedia опубликовал новое видео, в котором раскрывается, почему процесс делимитации армяно-азербайджанской границы вызывает в Армении такую сильную панику и почему премьер-министр Армении Никол Пашинян никак не может знать «с точностью до миллиметра», где проходит граница советской Армении. Напомним, что об этом Пашинян заявил во время прямого эфира в Facebook 23 ноября.

Так, в видео отмечается, что «в советское время границы союзных республик не обозначались на местности, и, пользуясь этим, Армения планомерно «продвигала» свои села, поля и пастбища на территорию Азербайджана».

«Подобное происходило в советский период на всем протяжении границы от Газаха до Зангилана. Этот процесс получил существенное «ускорение» в последние 30 лет на фоне конфликта и оккупации Арменией азербайджанских земель. И теперь, когда стартует процесс делимитации, все «незаконно приобретенное» придется отдавать Азербайджану! Время «территориальных подарков» на Южном Кавказе ушло безвозвратно», - говорится в новом видео под названием «Почему Армения боится делимитации границы с Азербайджаном?».

Напомним, что проект Youtube-канала VMedia реализуется в рамках информационно - просветительской поддержки армянской общественности. Таким образом подчеркивается, что главной жертвой армянской пропаганды является именно армянский народ, от которого постоянного скрывают факты. Об очередных подобных скрываемых фактах и рассказывается в новом ролике.