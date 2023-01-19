Названа причина пожара в казарме в Армении, где погибли 15 военных

БАКУ/Trend/ - Пожар в казарме в Армении, где погибли 15 военных, возник из-за нарушения правил безопасности.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр обороны страны Сурен Папикян на заседании правительства.

По его словам, по предварительным данным, во время отопления здания использовалось запрещенное средство, в частности бензин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что еще в декабре 2022 года начальник генштаба запретил использовать для розжига в печах бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, офицер пытался разжечь печь, использовав пятилитровую тару с бензином. Огонь перекинулся на него, и офицер, пытаясь спастись, отбросил тару в сторону казармы.

"В этом случае сработал инстинкт самосохранения. Естественно или с большой долей вероятности, это было сделано неумышленно в этой ситуации", – сказал Пашинян.

Отметим, что не менее 15 военнослужащих погибли в результате пожара в казарме, принадлежащей одной из частей Вооруженных сил Армении.