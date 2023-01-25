Проармянского конгрессмена изгнали из комитета, который он возглавлял

БАКУ/Trend/ - Ярого проармянского конгрессмена Адама Шиффа изгнали из комитета по разведке палаты представителей, который он возглавлял, передает в среду Trend.

Спикер Конгресса республиканец Кевин Маккарти написал на своей странице в Twitter, что он отклонил членство Шиффа в комитете по разведке в Палате Представителей.

Шифф, конгрессмен-демократ из Калифорнии, является вице-председателем фракции Когресса по армянским вопросам. Он был главой данного комитета в 2019-2022 гг. и обвиняется в злоупотреблении должностными обязанностями во вред интересам США.

Ранее, 7 января 2023 года, Маккарти заменил в должности спикера Конгресса ярую проармянскую Нэнси Пелоси (демократа из Калифорнии) .