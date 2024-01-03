Отношения между Ираном и Арменией могут ухудшиться - о чём говорили Раиси и Пашинян?

БАКУ /Trend/ - На днях состоялся телефонный разговор между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу иранского президента.

Особое внимание привлекает тональность этой беседы.

Как отмечается, Раиси предупредил Пашиняна, что "необходимо не допустить превращения Кавказа в поле конкуренции между странами вне региона", подчеркнув, что "вопросы, связанные с Кавказом, должны решаться странами региона и без внешнего вмешательства".

Президент Ирана назвал Кавказ важным регионом, где существует необходимость мира, заявив, что внешняя политика его страны в отношении этого региона определённа.

Кроме того, он отметил, что Иран поддерживает любые действия и платформы по открытию коммуникаций и инфраструктуры в Кавказском регионе при уважении национальных интересов всех стран, принципа суверенитета и территориальной целостности и оценивает их как эффективный шаг на пути к укреплению мира и обеспечению интересов своих соседей.

Пашинян, в свою очередь, охарактеризовал продолжение и рост числа контактов между высокопоставленными должностными лицами Ирана и Армении как волю обеих стран к всестороннему развитию двусторонних отношений.

Акцент в данном диалоге указывает на возможное напряжение между Ираном и Арменией в свете геополитических изменений на Южном Кавказе, которые усилили влияние Запада в Армении. Видимо, в Иране рассчитывают, что их позиция будет учтена, и Армения будет ориентироваться не столько на западное сообщество, сколько на региональных партнеров, в данном случае Иран и Россию.

С учетом негативных отношений Армении с Турцией и Азербайджаном, а также возникших проблем с Россией, Армения стремится получить поддержку на Западе, что не отвечает интересам Ирана.