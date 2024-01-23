Между Азербайджаном и Арменией существует прямой канал связи – Мирзоян

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Арменией существует прямой канал связи.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Мы упомянули, что между администрациями лидеров Армении и Азербайджана существует прямой канал связи. Должен сказать, что аналогичный канал существует между министерствами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также другими ведомствами", - сказал он.

Как ранее сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном.

Он отметил, что у каждого формата есть свои преимущества и сравнивать их эффективность было бы некорректно.

«На разных этапах разные форматы позволяли нам двигаться вперед, и мы благодарны всем вовлеченным в процесс посредникам. Место проведения для нас не имеет значения. Самое важное — результат. Мы выступаем за переговоры, ориентированные на результат. В принципе, мы не против честного содействия, но отдаем предпочтение прямым переговорам. Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном», - добавил Гаджиев.