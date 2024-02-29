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Посол по особым поручениям Армении подал в отставку

Армения Материалы 29 февраля 2024 21:38 (UTC +04:00)
Посол по особым поручениям Армении подал в отставку

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян подал в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Trend.

Он отметил, что подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"В последнее время различия в наших взглядах на ряд фундаментальных внешнеполитических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте", - написал он.

Также сообщается, что Марукян работал над мирным соглашением с Азербайджаном.

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