Посол по особым поручениям Армении подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян подал в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Trend.

Он отметил, что подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"В последнее время различия в наших взглядах на ряд фундаментальных внешнеполитических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте", - написал он.

Также сообщается, что Марукян работал над мирным соглашением с Азербайджаном.