Дни культуры Беларуси впервые пройдут в Грузии, сообщили корреспонденту Белта в Министерстве культуры Беларуси.

С 15 по 18 ноября грузинский зритель сможет познакомиться с белорусской культурной программой. Так, в Тбилиси выступят коллективы Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", Белорусского государственного ансамбля "Песняры", заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Громов, победительница финала национального отборочного тура Международного детского конкурса песни "Евровидение-2017" Хелена Мерааи. Гала-концерт пройдет на сцене Грузинского государственного академического театра им.Шота Руставели в Тбилиси.

Кроме того, будут экспонироваться выставки Государственного литературного музея Янки Купалы "Грузия, дружная с солнцем страна" в Доме писателей, Национального исторического музея Республики Беларусь "Беларусь и белорусы".

Состоятся также показы игровых, документальных и анимационных фильмов в Дни кино, площадкой для которых станет Дом кино.