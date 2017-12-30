Между Арменией и Грузией разразился церковный скандал

Армянское духовенство подает в суд на правительство Грузии в связи с передачей одной из церквей, расположенных в центре Тбилиси, патриархии Грузии.

Армянские духовники также заявили о намерении обратиться в ЕСПЧ, если не выиграют процесс в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.

Представители армянской стороны утверждают, что данная церковь, построенная в 80-х годах 19 века, была передана под патронаж грузинской православной церкви без изучения исторического наследия, которое якобы подтверждает ее армянскую принадлежность.

Представитель грузинской православной церкви Микаэл Ботковели заявил, что «есть доказательства, что эта церковь грузинская, поэтому суд станет для армянских истцов постыдным».

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