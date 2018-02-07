Мэр Тбилиси опубликовал имущественную декларацию за 2017 год

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в прошлом известный футболист, опубликовал имущественную декларацию за 2017 год, сообщает Новости-Грузия.

Согласно документу, доход Каладзе от предпринимательской деятельности составил 470 тысяч долларов и 280 тысяч евро.

Каладзе принадлежит 33% основанной в Украине компании «ЮКА». Именно эта компания принесла мэру Тбилиси годовой доход в размере 470 тысяч долларов. Второй источник дохода — 50% доли в компании «Нест груп», на которой он заработал 280 тысяч евро.

Что касается заработной платы, то на посту министра энергетики, который Каладзе занимал с 2012 года до июля 2017 года, он получил в 2017 году примерно 39 тысяч лари (около 15,7 тысяч долларов). А после того, как Каладзе 13 ноября стал мэром и до 31 января 2017 года, его зарплата составила более 5,1 тысяч лари (около 2 тысяч долларов).

Следует отметить, что зарплата мэра Тбилиси составляет всего 3 тысяч 180 лари (около 1,3 тысячи долларов). После прихода в политику в 2012 году Каладзе перечислял зарплату, полученную на государственной службе, на благотворительные нужды.

Более того, в декларации указано, что только за 2017 год на благотворительные цели Каладзе потратил 350 тысяч лари (примерно 141 тысячу долларов) — эта сумма значительно больше той, что он получил в качестве зарплаты.

Согласно имущественной декларации, в 2017 году Каладзе также получил 380 тысяч лари (более 153 тысяч долларов) от продажи автомобиля Mercedes Benz G63.

Каладзе родился 27 февраля 1978 года в городе Самтредия. С 16 лет играл в тбилисском «Динамо» и пять раз становился чемпионом Грузии. В 2001 году Каладзе становится футболистом итальянского клуба «Милан» и одновременно самым дорогим грузинским футболистом — за его трансфер «Милан» заплатил киевскому клубу «Динамо» 16 миллионов евро. В составе «Милана» Каладзе стал первым грузинским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Он также участвовал в рекламных кампаниях брендов «Армани» и «Феррари».

Параллельно футбольной карьере Каладзе занялся бизнесом. В 2007 году он основал инвестиционную группу «Кала капитал». В 2010 году Каладзе перешел из «Милана» в другой итальянский футбольный клуб – «Дженоа», где играл вплоть до завершения карьеры в 2012 году.

В 2011 году Каладзе занялся политикой, вступив в партию «Грузинская мечта». В 2012 году Каладзе выиграл выборы в одномандатном округе Самтредия, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны.

Каладзе женат на бывшей модели, дизайнере Ануки Арешидзе, в семье трое сыновей.

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