Минздрав Грузии задействует евростандарты проверки качества лекарств

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии задействует новые стандарты для того, чтобы обеспечить качеством импортированных медикаментов и лекарств, произведенных в Грузии, сообщает Новости-Грузия.

Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, Минздрав намерен применить стандарт надлежащей производственной практики и стандарт надлежащей дистрибьюторской практики — GMP и GDP.

«Внедрение стандартов GMP/GDP – важнейший для страны вопрос, поскольку эти стандарты обеспечат высокое качество фармацевтических продуктов, существующих в обороте страны, и повышение экспорта медикаментов, произведенных в Грузии», — говорится в сообщении ведомства.

Стратегия внедрения стандартов GMP/GDP, которая предложена Всемирной организацией здравоохранения, включает несколько этапов. Первый из них – это формирование национального инспектората GMP. Для создания инспектората, до 10 марта 2018 года Минздрав Грузии подберет кандидатов на должность инспекторов.

Требования и критерий определены в соответствии с евродирективами (профессиональные знания, навыки, опыт, знание иностранного языка). Инспекторы будут подчиняться Агентству государственного регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии.

Инспектирование на первом этапе будет добровольным, а с 1 января 2022 года станет обязательным.

Внедрением GMP/GDP Грузия признает стандарты Евросоюза в направлении контроля качества фармацевтических продуктов. В ведомстве отмечают, что внедрение этих стандартов будет способствовать усилению фармацевтического сектора и развитию экономики страны.

Ранее председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Акакий Зоидзе заявил, что качество медикаментов в Грузии проверяется недостаточно, так как у Агентства государственного регулирования медицинской деятельности не хватает средств. По его словам, государство осуществляет контроль во время ввоза определенного препарата, но после того, как медикамент попадет в аптечную сеть, происходит лишь лимитированный контроль.

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