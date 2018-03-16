Грузия планирует участвовать в развитии цифрового Шелкового пути

Грузия начала работу над проектом, который предусматривает гармонизацию Шелкового пути с единым цифровым рынком. Презентацию провел министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, передает Грузия Online.



В рамках проекта, Грузия ускорит развитие страны в цифровом направлении, чтобы страна стала лидером региона и главным игроком в торговых электронных технологиях.



В целях осуществления программы, в скором времени, будет создан международный технологический консорциум с участием ведущих компаний в этой области и начнется создание технологической платформы, которая свяжет стран-участниц проекта по всему региону.

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