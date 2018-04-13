Все аэропорты Грузии увеличили пассажиропоток

Аэропорты Грузии за три месяца 2018 года обслужили около 840 тысяч пассажиров, что на 36%, больше в сравнении с данными 2017 года, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития страны.

Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели за первый квартал 2017 год принял более 528,1 тысячи пассажиров, а за три месяца текущего года более 724 тысяч человек (рост 37%).

Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели за январь-март 2017 года принял более 67,8 тысячи пассажиров, а за аналогичный период текущего года – более 78 тысяч (рост 15%).

Батумский международный аэропорт в первом квартале прошлого года принял 26,6 тысячи пассажиров, а в текущем году более 36,7 тысячи человек (рост 55%).

Число пассажиров за отчетный период увеличилось и в местных аэропортах страны.

Аэропортов Местиа и Амбролаури за три месяца 2018 года приняли 806 пассажиров и выполнили 50 рейсов.

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