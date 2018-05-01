Соглашение о свободной торговле между Грузией и EFTA вступило в силу

Соглашение о режиме свободной торговли между Грузией и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA), подписанное в 2016 году, полностью вступило в силу, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Соглашение о свободной торговле с EFTA означает, что для товаров, произведенных в Грузии, откроется рынок Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.

Соглашение о свободной торговле с EFTA было оформлено 27 июня 2016 года в Берне. С 1 сентября 2017 года соглашение частично вступило в силу.

"Соглашение дает возможность поставлять грузинскую промышленную продукцию и большую часть сервиса без тарифных барьеров на 14-миллионный рынок", — сказано в заявлении на сайте министерства. В основном на экспортную сельхозпродукцию, важную для Грузии, будет действовать нулевой тариф. На определенные группы товаров тарифы сокращены почти вдвое и сведены к минимуму, что важно для повышения конкурентоспособности грузинской продукции на рынке EFTA.

В 2014 году Евросоюз и Грузия подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение о зоне свободной торговли.

EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.