При взрыве на заводе в Кутаиси пострадали пять человек

25 июля 2018 20:35 (UTC+04:00)

Пять человека пострадали в результате взрыва печи для плавки чугуна. ЧП произошло на территории завода в городе Кутаиси на западе Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.

Как пояснили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, взрыв прогремел в среду днем на улице Автомшенебели.

По данным ведомства, в результате взрыва разрушилась конструкция завода и начался пожар. Пламя удалось потушить. С огнем боролись четыре пожарные бригады. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

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