Грузинский юноша установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Вако Марчилашвили установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, погрузившись при этом в воду, передает Sputnik Грузия со ссы телеканал Imedi, .

На одном дыхании 18-летний Марчилашвили смог собрать шесть стандартных головоломок за 1 минуту и 44 секунды.

Предыдущий мировой рекорд установил американец Энтони Брукс в 2014 году. За 1 минуту и 18 секунд он собрал пять кубиков Рубика.

Новый рекорд зафиксировала Федерация рекордов Грузии. Результат официально будет отправлен в офис мировых рекордов Гиннесса.

Вако Марчилашвили успешно выступает на международных турнирах и является двукратным чемпионом Грузии по сборке кубика Рубика.

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