Георгий Квирикашвили стал международным советником ЕБРР

24 сентября 2018 22:38 (UTC+04:00)

Экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили оформил договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Грузия Online.

По его словам, контракт с ЕБРР был оформлен несколько недель назад.

Квирикашвили отметил, что под сотрудничеством имеется в виду оказание помощи правительству Узбекистана под эгидой Евробанка в создании платформы диалога между государственными и частными структурами, подразумевающее разделение опыта Совета инвесторов, созданного по инициативе Евробанка в Грузии.

Напомним, в 2012-2015 годы Георгий Квирикашвили занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии. Затем, небольшой период был министром иностранных дел. С конца 2015 года по июнь 2018 года он возглавлял правительство Грузии. Квирикашвили подал в отставку с поста премьер-министра по собственному желанию.

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