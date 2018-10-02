В Грузии увеличивается финансирование парламента

Согласно проекту бюджета на 2019 год, финансирование парламента Грузии увеличивается на 2.6 миллиона лари и составит 64.736 лари, сообщает во вторник Грузия Online.



Изменения связаны с ростом расходов на оплату труда. Если в текущем году они составляли 29.52 миллиона лари, то в 2019 году их увеличат до 31.2 миллиона лари. Вместе с тем, проектом бюджета не учитывается изменения количества сотрудников.



Напомним, с первого января парламент Грузии полностью продолжит работать в Тбилиси. Причиной решения названа экономия бюджетных средств.

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