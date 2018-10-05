Министры обороны НАТО и Грузии в Брюсселе обсудили вопросы сотрудничества

Министр обороны Грузии Леван Изория принял участие в заседании Комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе в рамках Министериала обороны НАТО, передает в пятницу Грузия Online.



На заседании союзники приветствовали прогресс Грузии в создании "более эффективных институтов безопасности, обороны и модернизации собственных вооруженных силах". Они также обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, "представляет собой общую озабоченность для союзников по НАТо и для Грузии".



"Сегодняшнее заседание Комиссии НАТО-Грузия показало, что это то, что выгодно как для НАТО, так и для Грузии. Это подразумевает защиту друг друга, поддержку друг друга, оказание помощи друг другу, учиться друг у друга и бороться совместно с общими вызовами в сфере безопасности", — заявил генеральный секретарь НАТО по окончании встречи.



Он также отметил, что альянс ценит "тесное партнерство" с Грузией и что союзники четко выразили это на заседании комиссии. По словам Столтенберга, НАТО "высоко ценит" вклад Грузии в общую безопасность и "еще теснее сотрудничает со страной, чем когда-либо".



На пресс-конференции перед министерством Столтенберг заявил, что Грузия станет членом альянса, "когда она выполнит стандарты НАТО".



По его словам, только от Грузии и 29 союзников НАТО зависит, когда это произойдет.



Перед заседанием Комиссии НАТО-Грузия министр обороны Грузии Леван Изория провел двустороннюю встречу с Йенсом Столтенбергом.



В Брюсселе он также встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, где стороны обсудили возможности обороны Грузии и совместимость с НАТО. По информации Министерства обороны США, стороны договорились поддержать инициативы в сфере обороны, чтобы обеспечить долгосрочную готовность и совместимость с НАТО".

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