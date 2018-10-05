Азиатский банк развития даст Грузии 255 млн евро

Министерство финансов Грузии и Азиатский банк развития подписали соглашение о выделении Грузии кредита в размере более 255,2 миллиона евро на строительство участка дороги Хеви-Убиса (регион Имерети), являющегося частью скоростной автомагистрали Восток-Запад. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина, передает в пятницу Sputnik Грузия.

Хеви-Убиса - сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12 километров.

Проект подразумевает строительство дороги на четыре полосы, 35 мостов общей длиной 8,3 километра и 20 тоннелей общей длиной 9,4 километра. Строительство дороги должно завершиться в июне 2024 года.

"Новая дорожная инфраструктура будет способствовать эффективному и безопасному передвижению транспорта, сокращению времени путешествия и транспортировки, что также будет способствовать развитию туризма в стране. Кроме того, это положительно отразится на Грузии в плане развития транзитной функции страны", - отмечается в сообщении.

Следует отметить, что стоимость проекта составляет более 1 миллиарда долларов.

Напомним, Грузия является членом Азиатского банка развития с 2007 года. При финансовой поддержке ADB в Грузии осуществляются проекты как в частном, так и в государственном секторах. В государственном секторе в основном финансируются инфраструктурные проекты: ремонт и строительство дорог, энергетических и водопроводных систем, а также множество муниципальных проектов.

Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте, Франция, и заканчивается в Иркештаме, Кыргызстане. В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

Стоимость проекта составляет более 1 миллиарда долларов.

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