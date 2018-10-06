Резервы Нацбанка Грузии увеличились до рекордного уровня

Резервы Национального банка Грузии за месяц выросли на 241 миллион долларов и достигли рекордного уровня. По состоянию на 30 сентября 2018 года объем резервов составил 3,152 миллиарда долларов, передает в субботу Грузия Online.



Резервы иностранной валюты составляют 2,95 миллиарда долларов, в то время как объем специальных прав заимствования (SDR) составляет 202 миллиона долларов.



Ранее максимальный объем резервов был зафиксирован 31 октября 2013 года и составлял 3,11 миллиарда долларов.

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