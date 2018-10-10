МВД Грузии закупит машины на 3,3 миллиона долларов

10 октября 2018 15:04 (UTC+04:00)

Министерство внутренних дел Грузии объявило два тендера на закупку 148 легковых автомобилей, за которые готово заплатить более 8,6 миллиона лари (более 3,3 миллиона долларов). Об этом говорится в сообщении на сайте Государственных закупок, сообщает в среду Sputnik Грузия.

Один тендер касается предоставления МВД 60 легковых автомобилей высокой проходимости типа "пикап" не ранее 2018 года выпуска. Объем двигателя - 2,2 литра. Мощность - не менее 102 лошадиных сил. Коробка передач - пятиступенчатая механическая. В смешанном режиме автомобиль должен потреблять не более 10,3 литра на 100 километров.

Согласно второму тендеру, МВД планирует закупить 88 легковых автомобилей с типом кузова "хетчбек" не ранее 2018 года выпуска. Объем двигателя - от 1,4 до 1,6 литра. Мощность - от 100 до 120 лошадиных сил. Коробка передач - не менее пяти ступеней. В смешанном режиме автомобили должны потреблять не более 6 литров на 100 километров.

Все автомобили должны быть предоставлены министерству внутренних дел Грузии до 20 декабря включительно.

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