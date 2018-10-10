МВД Грузии закупит машины на 3,3 миллиона долларов

Министерство внутренних дел Грузии объявило два тендера на закупку 148 легковых автомобилей, за которые готово заплатить более 8,6 миллиона лари (более 3,3 миллиона долларов). Об этом говорится в сообщении на сайте Государственных закупок, сообщает в среду Sputnik Грузия.

Один тендер касается предоставления МВД 60 легковых автомобилей высокой проходимости типа "пикап" не ранее 2018 года выпуска. Объем двигателя - 2,2 литра. Мощность - не менее 102 лошадиных сил. Коробка передач - пятиступенчатая механическая. В смешанном режиме автомобиль должен потреблять не более 10,3 литра на 100 километров.

Согласно второму тендеру, МВД планирует закупить 88 легковых автомобилей с типом кузова "хетчбек" не ранее 2018 года выпуска. Объем двигателя - от 1,4 до 1,6 литра. Мощность - от 100 до 120 лошадиных сил. Коробка передач - не менее пяти ступеней. В смешанном режиме автомобили должны потреблять не более 6 литров на 100 километров.

Все автомобили должны быть предоставлены министерству внутренних дел Грузии до 20 декабря включительно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.