Делегация парламента Грузии участвует в 139-й ассамблее Межпарламентского союза

Делегация парламента Грузии, под руководством заместителя председателя парламента Георгия Вольского, в Женеве участвует в 139-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU), которая открылась продлится до 18 октября, передает во вторник Грузия Online.
Дмитрий Вольский обратится к ассамблее с речью.
По информации пресс-службы парламента Грузии, запланировано выступление члена парламентской делегации Георгия Хатидзе на форуме молодых парламентариев, который пройдет параллельно ассамблее.
Грузинская делегация также проведет двустороннюю встречу с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.
В рамках по счету 139-й встречи Межпарламентского союза глава (IPU) аппарата парламента Грузии Гиви Миканадзе принимает участие во встречах Ассоциации генеральных секретарей парламентов.
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