США передали Грузии два сторожевых катера

19 октября 2018 09:04 (UTC+04:00)

США передали министерству внутренних дел Грузии два сторожевых катера класса Island, оснащенных самыми современными системами навигации и связи, передает в пятницу Грузия Online.

Корабли получили названия по абхазским городам Очамчире и Диоскурия (древнее название Сухуми).

Торжественная церемония по случаю передачи катеров грузинской стороне прошла в Батуми и совпала с празднованием 20-летия создания Департамента береговой охраны страны.

В церемонии приняли участие премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава МВД Георгий Гахария, а также и. о. посла США в Тбилиси Элизабет Руд. Она обратилась к собравшимся на грузинском языке, заявив, что новые корабли «помогут Грузии стать надежным партнером НАТО в совместных морских учениях на Черном море».

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