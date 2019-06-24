Протестующие организуют новое автошествие в Тбилиси

БАКУ/Trend/ - Участники акции протеста в Грузии с 24 июня намерены организовать автошествие от площади Первой Республики до здания МВД в Тбилиси, и таким образом расширяют ареал митинга, передает Trend со ссылкой на сайт newsgeorgia.ge.

Колонна машин двинется от площади Первой Республики в 14:00. Протестующие призывают всех автомобилистов Грузии поддержать их. Для этого им предлагается в 14:00 остановить автомобили и начать сигналить в знак протеста. Вечером протестующие вновь соберутся у парламента — акция назначена на 19:00.

Требования участников протеста остаются прежними: отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение всех задержанных 20 июня.

В Тбилиси уже третий день продолжаются масштабные протестные акции. Поводом для акций стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне митингующих, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня «Грузинская мечта» объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель «Грузинской мечты» Закария Куцнашвили, который отвечал за проведение ассамблеи в Тбилиси.

(Автор Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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