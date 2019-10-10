В Бари и Сан-Франциско откроются консульства Грузии

БАКУ /Trend/ - В Бари (Италия) и Сан-Франциско (США) откроются консульства Грузии, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт "Грузия Онлайн".

Об этом на заседании комитета по иностранным делам в парламенте сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Михаил Нинуа.

«В Бари очень большая концентрация наших граждан и есть острые проблемы. Нужно, чтобы мы предоставили им наши консульские услуги», - сказал Нинуа.

К концу года в Объединенных Арабских Эмиратах откроется посольство Грузии. Что касается посольства во Вьетнаме, то его открытие отложено до начала следующего года.

Также в 2020 году посольство Грузии может открыться в Западной Африке — Сенегале или Гане.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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