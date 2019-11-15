Протестующие разбивают палатки у здания парламента Грузии

Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси разбивают палатки, передает Trend со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Перед зданием парламента продолжается массовая акция протеста, начавшаяся после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы.

Главное требование протестующих – назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. Участники акции утверждают, что не разойдутся до тех пор, пока власти не пойдут на уступки.

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