Оппозиция в Грузии заявляет, что вновь будет устраивать митинги за внеочередные выборы

Лидер партии "Гражданское движение" Алеко Элисашвили заявил, что оппозиция продолжит устраивать митинги в Тбилиси у здания парламента с требованием проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим пикетирование зданий, перекрытие дорог и не устанем это делать до того, пока не будут назначены внеочередные выборы. Сейчас, после разгона [митинга], я чувствую еще больше сил", - сказал Элисашвили в понедельник журналистам.

Ранее лидер партии "Европейская Грузия - Движение за свободу", депутат парламента Елена Хоштария также заявила, что и ее объединение планирует участвовать в митингах. Другие оппозиционные партии пока не сообщили о своей позиции.

Сейчас на проспекте Руставели у парламента после разгона демонстрации по-прежнему проходит акция протеста с участием политиков и гражданских активистов, однако они находятся на тротуаре и не перекрывают проезжую часть.

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