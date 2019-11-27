Грузия станет председателем комитета Совета Европы

БАКУ/Trend/ - Грузия будет председателем комитета министров Совета Европы с 27 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии

Председательство будет передано Грузии от Франции 27 ноября, на церемонии в Страсбурге.

Амели де Монтшалин, государственный министр по европейским делам Франции, передаст символический ключ председательства министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани. Затем министр иностранных дел Грузии представит приоритеты председательства Грузии в Комитете министров.

По данным министерства, у Грузии будет четыре основных приоритета: права человека и защита окружающей среды, гражданское участие в процессе принятия решений, юрисдикция, ориентированная на детей и укрепление демократии.

Государственный флаг Грузии будет поднят на площади Республики в Страсбурге, будет исполнен гимн Грузии.

В период председательства Грузия организует около 20 мероприятий в Совете Европы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.