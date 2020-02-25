Китайские компании отчитались перед Грузией о соблюдении рекомендаций ВОЗ

БАКУ/Trend/ - Китайские компании отчитались перед Департаментом автомобильных дорог и министерством здравоохранения Грузии о соблюдении рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и условий карантина, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Минздрав Грузии намерен разработать дополнительные индивидуальные рекомендации для действующих в Грузии китайских компаний и осуществит мониторинг их выполнения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Мы уже решили, что будет создана дополнительная группа специалистов министерства здравоохранения, и они на месте ознакомятся с существующей ситуацией и дадут соответствующие рекомендации", — заявила после встречи в департаменте представитель Центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Эка Голиадзе.

Недавно Департамент автомобильных дорог Грузии призвал китайские компании воздержаться от ввоза дополнительной рабочей силы из Китая.

Эта просьба распространяется на те китайские компании, которые работают над проектами Департамента автомобильных дорог. В настоящее время две китайские компании заняты строительством автобана и мостов в разных частях страны.

Ограничения продолжатся до тех пор, пока соответствующие службы не убедятся, что компании должным образом соблюдают все стандарты и рекомендации, необходимые для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщается, установление таких ограничений было обусловлено проблемами, возникшими в связи с размещением сотрудников одной из китайских компаний, прибывших в Грузию 22 февраля.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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