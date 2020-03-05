Минобороны Грузии ввело ограничения в связи с коронавирусом

По сообщению Министерства обороны Грузии, по решению министра Ираклия Гарибашвили сотрудники ведомства, которые в течение последних двух недель находились в Китае, Южной Корее, Иране и Италии, не будут являться на службу на протяжении двух недель, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Данный порядок также распространяется на тех сотрудников министерства, которые планируют посетить указанные страны в ближайшие две недели. Согласно распоряжению министра, сотрудникам будет сохранена зарплата. Также были отменены запланированные служебные командировки в Китай, Южную Корею, Иран и Италию», - сообщили в министерстве обороны.