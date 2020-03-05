Пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Грузии

В Грузии подтверждено еще пять случаев инфицирования коронавирусом. Всего на сегодняшний день выявлено уже девять случаев инфицирования, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

По информации руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирина Гамкрелидзе, последние пять фактов заболевания коронавирусом были выявлены у членов семьи мужчины, которому наличие вируса было подтверждено сегодня утром. Все они находились в Италии.

"Некоторые контакты с 44-летним мужчиной были отмечены, как "возможные случаи". У них были взяты пробы и они были переправлены на проверку. Пять проб оказались положительными. Это один кластер, т.е. связанные друг с другом случаи, семейные случаи. Все они были в Италии и вернулись в Грузию", - заявил Гамкрелидзе.

Еще сегодня утром было заявлено о том, что в Грузии зафиксирован четвертый заразившийся коронавирусом – им стал 44-летний мужчина, вернувшийся в воскресенье из поездки по Италии. Было заявлено, что хотя мужчина находился в самоизоляции дома, эпидемиологи проверят около 20 человек, контактировавших с ним в самолете и транспорте, а также членов семьи. У помещенного в боксированное отделение Тбилисской инфекционной больницы пациента температура выше 38,5.

В настоящее время в карантине находятся 162 гражданина, в стационаре под наблюдением - 45.

Ранее сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан на встрече с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе отметила, что Грузия справляется с глобальным кризисом, связанным с коронавирусом и страна является образцовой в регионе.