В Грузии работают над внедрением быстрых тестов для выявления коронавируса

БАКУ /Trend/ - Грузия работает над внедрением быстрых тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сказала замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

Она отметила, что если высокая температура у человека не из-за коронавирусной инфекции, а из-за гриппа или других известных вирусов, то он не нуждается в специфическом тестировании и госпитализации: "В таких случаях быстрые тесты будут эффективными".

Министр добавила, что Грузия ждет определенных рекомендаций тех стран, которые уже используют этот метод.

Отметим, что на утро 18 марта в Грузии зафиксировано уже 34 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. На карантине находятся 1 008, а в стационаре под наблюдением врачей - 64 человека.

В связи с эпидемситуацией по коронавирусу Грузия с 18 марта на две недели закрывает границы для иностранцев, за исключением особых случаев. Сухопутная граница с Россией также закрыта, на границе с Турцией закрыт один из КПП.

Кроме того, в Грузии ввели обязательный карантин для прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Норвегии и Дании. В стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций. В церквях проводится дезинфекция, а ряд служб в храмах различных конфессий отменен. Также в стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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