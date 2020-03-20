Грузия и Турция прекратили прямое авиасообщение

БАКУ/Trend - С 20 марта в связи с пандемией коронавируса прекращается прямое авиасообщение между Грузией и Турцией, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что авиасообщение между Турцией и Грузией должно было прерваться 14 марта, однако власти двух стран договорились о продлении авиасообщения.

Число инфицированных новым коронавирусом в Грузии составляет 43 человека. В Турции к этому времени в Турции уже четыре летальных исхода от коронавируса.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин. В самой стране закрыты все образовательные учреждения.

На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова )