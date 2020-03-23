БАКУ/Trend/ - В Грузии от коронавируса вылечились 8 человек, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сообщению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, их клинику покинули еще 2 вылечившихся пациента.

«На сегодняшний день в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса. З5 из этих 54 случаев приходится на нашу клинику, остальные – на другие 5 учреждений. Мониторинг продолжается. В общей сложности наш центр уже покинули 5 выздоровевших пациентов. У еще трех выздоровевших пациентов параллельно была пневмония, поэтому будет произведена клиническая оценка и, если все окажется в порядке, эти три пациента тоже покинут наш центр в течение дня», - заявила Марина Эзугбая.

Из-за распространения нового коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

Одновременно, в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующее учреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф - физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам — 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова)