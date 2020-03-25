Грузия подтвердила новые случаи заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Еще три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Данные были недавно обновлены на специальном веб-сайте, созданном правительством Грузии.

По официальной информации, девять из 73 зараженных коронавирусом вылечились.

На карантине находятся 4 055 человек, в стационаре под наблюдением - 252.

Из-за распространения коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

Одновременно в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф - физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)