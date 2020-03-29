Грузия заявила о новых случаях заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Грузии зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Таким образом, число зараженных достигло 90 человек, говорится в информации на правительственном сайте StopCov.

Согласно информации на сайте, от COVID-19 уже излечились 16 человек. На карантине остаются 4 534 человека, а в стационаре под наблюдением врачей - 276 пациентов.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в стране объявлено чрезвычайное положение, в двух районах в Восточной Грузии – Марнеульском и Болнисском – введен карантин.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)