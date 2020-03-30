В Грузии растет число инфицированных коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Случаи инфицирования коронавирусной инфекцией с утра увеличились с 91 до 98 человек, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт stopcov.ge.

Из 98 человек излечились 18. В карантине остаются 4 978, а в стационаре под наблюдением врачей 266 человек.

"Вчера к нам добавился один случай, источником была Англия. Источники остальных шести пациентов известны. Из них 4 размещены в горийском госпитале и двое в университетской клинике", - заявила медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

Что касается состояния здоровья пациентов, то по словам Эзугбая, в тяжелом состоянии находятся шесть из них. Четверо находятся в инфекционной больнице.

На данном этапе в инфекционной больнице Тбилиси остаются всего 29 пациентов. Из них трое детей. Их состояние удовлетворительное. Двух детей уже выписали домой.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

А 21 марта правительство Грузии объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится до 21 апреля.

(Автор: Тамилла Мамедова.)