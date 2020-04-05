В Грузии число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 31

Еще три пациента с новым коронавирусом выздоровели в Грузии. Обновленная информация доступна на специальном сайте по ситуации с коронавирусом stopcov.ge, созданном правительством Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

На сегодня в Грузии подтверждено 157 случаев коронавируса, 31 пациент выздоровел, один скончался.

В режиме карантина находится 5526 человек, в больницах - 344.