Случаи заражения удвоятся в Грузии

БАКУ /Trend/ - Директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе ожидает удвоения числа заражений коронавирусом в стране, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам Гамкрелидзе, пик распространения коронавируса в стране наступит через две-три недели, а количество инфицированных не превысит тысячи человек.

В свою очередь директор Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе отметил: «По моим прогнозам, количество инфицированных не превысит тысячи. Пика мы достигнем через 2-3 недели. Это не будет вспышкой, это будет медленный пик, который сохранится еще 2-3 недели. Через полтора месяца пойдет на спад. Грузия из этого положения выйдет с минимальными потерями».

Он добавил, что в других странах стадия внутренней передачи вируса вызвала очень быстрый рост инфицированных. Что же касается Грузии, то здесь стадия внутренней передачи началась 20 дней назад, однако пока не фиксируется больше 20 случаев инфицирования в день. По словам Церцвадзе, это минимальный показатель для стадии внутренней передачи.

Ожидается, что в пиковый период в Грузии не будет больше ста случаев заражения в день.

Профессор также пояснил, почему в Грузии небольшое число инфицированных. По его мнению, это связано с правильными действиями государственной вертикали, в которую входят и врачи, и эпидемиологи, и минздрав, и центр по контролю заболеваний, и правительство.

Церцвадзе отметил, что по распространению инфекции и смертности Грузия занимает 50-е место из 53 стран. Например, в Люксембурге более двух тысяч больных, при том, что население составляет всего 300 тысяч человек.

При этом специалист подчеркивает, что население Грузии должно продолжить выполнять все рекомендации эпидемиологов.

Он также указал на то, что после эпидемии Грузия окажется перед еще одним тяжелом вызовом – экономическим кризисом, и призвал всех к проявлению такой же солидарности, как и в период эпидемии.

По данным на 8 апреля, в Грузии 208 выявленных случаев заражения коронавирусом, из них трое человек скончались.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)